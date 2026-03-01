Березень у церковному календарі 2026 року припадає на період Великого посту та охоплює його перші повні тижні.

Упродовж місяця церква вшановує мучеників, преподобних, ієрархів та сповідників віри, а центральною подією березня стає Благовіщення Пречистої Діви Марії — одне з найважливіших свят християнського календаря, яке нагадує про надію та Божественний задум спасіння.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на березень 2026 року — усі дати подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у березні 2026 року

1 березня — святої преподобної мучениці Євдокії.

— святої преподобної мучениці Євдокії. 2 березня — святого священномученика Феодота, єпископа Киренейського.

— святого священномученика Феодота, єпископа Киренейського. 3 березня — святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

— святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. 4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані.

— святого преподобного Герасима, що в Йордані. 5 березня — святого мученика Конона.

— святого мученика Конона. 6 березня — святих 42 мучеників Аморійських та преподобного Аркадія Кіпрського.

— святих 42 мучеників Аморійських та преподобного Аркадія Кіпрського. 7 березня — священномучеників, що в Херсонесі були єпископами.

— священномучеників, що в Херсонесі були єпископами. 8 березня — святого преподобного ісповідника Феофілакта, єпископа Нікомидійського.

— святого преподобного ісповідника Феофілакта, єпископа Нікомидійського. 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських.

— святих 40 мучеників Севастійських. 10 березня — святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших; преподобної Анастасії.

— святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших; преподобної Анастасії. 11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського.

— святого Софронія, патріарха Єрусалимського. 12 березня — святого преподобного ісповідника Феофана Сигріянського.

— святого преподобного ісповідника Феофана Сигріянського. 13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського.

— перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. 14 березня — святого преподобного Венедикта; святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Руси.

— святого преподобного Венедикта; святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Руси. 15 березня — святих мучеників Агалія та шістьох інших.

— святих мучеників Агалія та шістьох інших. 16 березня — святих мучеників Савина і Папи.

— святих мучеників Савина і Папи. 17 березня — преподобного Олексія, людини Божої.

— преподобного Олексія, людини Божої. 18 березня — святого архієпископа Кирила.

— святого архієпископа Кирила. 19 березня — святих мучеників Хрисанфа та Дарії.

— святих мучеників Хрисанфа та Дарії. 20 березня — святих преподобних отців, убитих у монастирі святого Сави.

— святих преподобних отців, убитих у монастирі святого Сави. 21 березня — святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського.

— святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського. 22 березня — святого священномученика Василія Анкірського.

— святого священномученика Василія Анкірського. 23 березня — святого преподобного мученика Никона та його учнів.

— святого преподобного мученика Никона та його учнів. 24 березня — передсвято Благовіщення; святого преподобного Захарії.

— передсвято Благовіщення; святого преподобного Захарії. 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії.

26 березня — віддання Благовіщення; собор архангела Гавриїла.

— віддання Благовіщення; собор архангела Гавриїла. 27 березня — святой мучениці Матрони.

— святой мучениці Матрони. 28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана.

— святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана. 29 березня — святих священномучеників Марка і Кирила.

— святих священномучеників Марка і Кирила. 30 березня — святого преподобного Іоана Ліствичника.

— святого преподобного Іоана Ліствичника. 31 березня — святого преподобного Іпатія, єпископа.

