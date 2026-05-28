Какой праздник 28 мая и что запрещено делать, чтобы не навлечь беду
В четверг, 28 мая, отмечается Всеукраинский день краеведения и День полицейского офицера громады.
В мире на эту дату приходятся Международный день действий за здоровье женщин, День менструальной гигиены и Всемирный день борьбы с голодом.
Православная церковь сегодня чтит память преподобного Никиты, епископа Халкедонского.
Какой сегодня церковный праздник — 28 мая 2026 года
В церковном календаре сегодня — день памяти преподобного Никиты Исповедника. Он жил во второй половине VIII века. С 726 по 775 год, в период иконоборчества, был архиепископом Халкидонским.
Никита отличался милосердием и добротой, также он мужественно обличал иконоборческую ересь и проповедовал христианство. За свою веру святой претерпел много страданий, он был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку. Умер преподобный Никита в начале IX века. У его мощей происходили чудеса исцеления.
Какой сегодня, 28 мая 2026 года, день в Украине
Ежегодно 28 мая отмечается Всеукраинский день краеведения. Целью праздника является повышение общественного внимания к деятельности краеведов, углубление исследования и популяризации истории, культуры, языка, обычаев и традиций украинского народа, репрезентации практических достижений в этом направлении.
Также 28 мая профессиональный праздник отмечают полицейские офицеры громад — люди, которые ежедневно стоят на страже безопасности и спокойствия наших граждан.
Кто празднует день ангела 28 мая 2026 года
С именинами сегодня стоит поздравить мужчин по имени Никита.
Что нельзя делать 28 мая 2026 года
В день святого Никиты запрещено ссориться, сквернословить, оскорблять других, сплетничать и проявлять равнодушие. Согласно народным приметам, сегодня нельзя оставлять окна и двери открытыми, иначе накличете беду. Также не рекомендуется купаться в водоеме.
Что можно делать сегодня
Святому Никите можно помолиться, чтобы тот защитил домашнюю птицу от болезней. В народе праздник 28 мая называли как Никита Гусятник, поскольку в этот день покупали молоденьких гусят.
Народные приметы на 28 мая 2026 года
- Безветренная погода — урожай будет щедрым.
- На солнце греется много ящериц — будет дождь.
- Много росы на траве — к урожаю зерна.
- В муравейнике много муравьев — ждите сильного ветра.