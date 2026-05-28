Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 28 мая: ВСУ уничтожили 1160 оккупантов и более 1,5 тыс. дронов
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1160 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ по состоянию на 28 мая
- личного состава – около 1 360 110 (+1 160) человек,
- танков – 11 956 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 625 (+7) шт.,
- артиллерийских систем – 42 832 (+42) шт.,
- РСЗО – 1 806 (+1) шт.,
- средств ПВО – 1 397 шт.,
- самолетов – 436 шт.,
- вертолетов – 353 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 492 (+7) шт.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 314 902 (+1 560) шт.,
- крылатых ракет – 4 687 шт.,
- кораблей / катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 99 906 (+261) ед.,
- специальной техники – 4 227 (+3) ед.
Источник: Генштаб ЗСУ
