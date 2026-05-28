За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1160 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ по состоянию на 28 мая

  • личного состава – около 1 360 110 (+1 160) человек,
  • танков – 11 956 (+1) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 625 (+7) шт.,
  • артиллерийских систем – 42 832 (+42) шт.,
  • РСЗО – 1 806 (+1) шт.,
  • средств ПВО – 1 397 шт.,
  • самолетов – 436 шт.,
  • вертолетов – 353 шт.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 492 (+7) шт.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 314 902 (+1 560) шт.,
  • крылатых ракет – 4 687 шт.,
  • кораблей / катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 99 906 (+261) ед.,
  • специальной техники – 4 227 (+3) ед.

Источник: Генштаб ЗСУ

