Календарь праздников в мае 2026 года объединяет международные, профессиональные, национальные и памятные даты. Это месяц, в котором отмечаются события, связанные с трудом, культурой, медициной, экологией и исторической памятью.

1 мая — Праздник весны, Международный день труда.

— Всемирный день тунца, День города Львова. 3 мая — Всемирный день свободы прессы, День Солнца, День кондитера.

— Международный день пожарных. 5 мая — Всемирный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью.

— Международный день без диет. 7 мая — День радио, День города Ивано-Франковска.

— День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 9 мая — Всемирный день перелетных птиц, День Европы в Украине.

— День матери в Украине. 12 мая — Всемирный день медицинских сестер, Международный день профилактики синдрома хронической усталости.

— Вознесение Господне (для христиан западного обряда). 15 мая — Международный день семьи, Международный день защиты климата, День Иерусалима.

— День науки в Украине. 17 мая — Всемирный день информационного сообщества, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, День памяти жертв политических репрессий, День пульмонолога.

— День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв депортации крымскотатарского народа, Международный день музеев. 19 мая — День борьбы с гепатитом.

— Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, День банковских работников Украины. 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, День вышиванки, Международный день чая.

— Международный день биологического разнообразия. 23 мая — День морской пехоты, Международный день искоренения акушерских свищей.

— Европейский день парков, День славянской письменности и культуры. 25 мая — День филолога, День пропавших без вести детей.

— Международный день миротворцев ООН. 30 мая — Всемирный день борьбы с астмой и аллергией, День женской эмансипации, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине.

В мае 2026 года в Украине не предусмотрено дополнительных выходных дней. Несмотря на то, что 1 и 8 мая являются государственными праздниками, приходящимися на пятницу, эти даты остаются рабочими.

Причина — военное положение. В этот период не применяется норма о праздничных и нерабочих днях, предусмотренная статьей 73 Трудового кодекса Украины. Поэтому все государственные праздники формально остаются обычными рабочими днями.

Это означает, что классической практики “переноса выходных” или длинных майских выходных в 2026 году не будет.

