Календарь праздников на май 2026 года: когда День матери и День Киева
Календарь праздников в мае 2026 года объединяет международные, профессиональные, национальные и памятные даты. Это месяц, в котором отмечаются события, связанные с трудом, культурой, медициной, экологией и исторической памятью.
Факты ICTV собрали основные праздники мая 2026 года, чтобы помочь быстро сориентироваться в событиях месяца.
- 1 мая — Праздник весны, Международный день труда.
- 2 мая — Всемирный день тунца, День города Львова.
- 3 мая — Всемирный день свободы прессы, День Солнца, День кондитера.
- 4 мая — Международный день пожарных.
- 5 мая — Всемирный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью.
- 6 мая — Международный день без диет.
- 7 мая — День радио, День города Ивано-Франковска.
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
- 9 мая — Всемирный день перелетных птиц, День Европы в Украине.
- 10 мая — День матери в Украине.
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер, Международный день профилактики синдрома хронической усталости.
- 14 мая — Вознесение Господне (для христиан западного обряда).
- 15 мая — Международный день семьи, Международный день защиты климата, День Иерусалима.
- 16 мая — День науки в Украине.
- 17 мая — Всемирный день информационного сообщества, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, День памяти жертв политических репрессий, День пульмонолога.
- 18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв депортации крымскотатарского народа, Международный день музеев.
- 19 мая — День борьбы с гепатитом.
- 20 мая — Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, День банковских работников Украины.
- 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, День вышиванки, Международный день чая.
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия.
- 23 мая — День морской пехоты, Международный день искоренения акушерских свищей.
- 24 мая — Европейский день парков, День славянской письменности и культуры.
- 25 мая — День филолога, День пропавших без вести детей.
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН.
- 30 мая — Всемирный день борьбы с астмой и аллергией, День женской эмансипации, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине.
- 31 мая — Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок, День города Киева, День химика.
Праздничный календарь на май 2026 года
В мае 2026 года в Украине не предусмотрено дополнительных выходных дней. Несмотря на то, что 1 и 8 мая являются государственными праздниками, приходящимися на пятницу, эти даты остаются рабочими.
Причина — военное положение. В этот период не применяется норма о праздничных и нерабочих днях, предусмотренная статьей 73 Трудового кодекса Украины. Поэтому все государственные праздники формально остаются обычными рабочими днями.
Это означает, что классической практики “переноса выходных” или длинных майских выходных в 2026 году не будет.