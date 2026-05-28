После полномасштабного вторжения в Украину количество женщин, которые стали на защиту Родины и присоединились к рядам ВСУ, значительно возросло.

Сколько женщин в ВСУ в 2026 году

По состоянию на 2026 год в Вооруженных силах Украины проходят службу более 75 тыс. женщин, из них более 55 тыс. – это военнослужащие. За последний год их количество выросло примерно на семь тысяч по сравнению с 2025 годом.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что украинские женщины играют важную роль в Силах обороны, в частности, те, кто с оружием в руках противостоит российской агрессии.

Награды и вклад военнослужащих

По словам Сырского, в течение двенадцати лет войны государственными наградами отметили 1 755 военнослужащих за мужество, профессионализм и преданность во время боевых действий. Также пять женщин в ВСУ получили звание Героя Украины, из которых три посмертно.

Роли женщин в армии

Главнокомандующий подчеркнул, что женщины служат в разных ролях – как боевые военные, командиры, медики, связисты и разведчицы, а также выполняют обеспечительные функции. Они вместе с мужчинами участвуют в защите государства, спасают жизнь и поддерживают функционирование армии.

Также он отметил, что украинские военнослужащие — символ мужества, достоинства и преданности своей стране.

В украинской армии отменены любые ограничения по назначению и прохождению женщинами-военнослужащими службы на всех должностях (в том числе боевых) по всем группам военно-учетных специальностей.

Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, бухгалтеров, связистов, поваров, делопроизводителей, то сейчас таких ограничений нет. Женщина в армии может быть командиром БМП, пулеметчиком, снайпером, водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, ремонтником и тому подобное.

