День отца 2026: когда и как поздравить папу
День отца в Украине – это официальный праздник, который отмечают каждое третье воскресенье июня.
Согласно указу президента Украины №274/2019, подписанному 18 мая 2019 года, праздник призван укреплять институт семьи и подчеркивать значимость пап в воспитании детей.
Факты ICTV узнавали, когда день отца 2026 в Украине и какие традиции связаны с этим праздником.
Когда день отца в Украине в 2026 году
В 2026 году этот день выпадет на 21 июня.
Есть еще один день отца 2026, дата которого припадает на третье воскресенье сентября. Это Всенародный День отца, который в 2026 году отпразднуют 20 сентября, однако этот день не имеет официального статуса.
Когда отмечают день отца в 2026 году и как появился праздник
День отца впервые отметили в США в 1910 году, благодаря инициативе Соноры Смарт Додд из штата Вашингтон.
После смерти матери она и ее пятеро братьев и сестер воспитывались отцом, который проявил себя заботливым и преданным родителем.
Вдохновленная его примером, Сонора предложила установить праздник в честь всех отцов.
В 1966 году День отца стал официальным в США, а к 2012 году его начали праздновать в более чем 28 странах мира.
В США – это семейный праздник, когда члены семьи поздравляют пап, дарят подарки и устраивают совместные мероприятия.
Преподносят открытки, одежду, инструменты, гаджеты, предметы для хобби, а также устраивают пикники, барбекю, походы, спортивные игры.
Многие семьи в этот день ужинают в кафе или заказывают еду на дом.
Проводятся специальные мероприятия, такие как парады, концерты, тематические акции в школах и церквях. Это неофициальный выходной, но его широко отмечают по всей стране.
День отца 2026: как его празднуют в Украине
Для Украины этот праздник сравнительно новый, поэтому традиции еще не устоялись. В этот день украинцы поздравляют пап теплыми словами, звоня по телефону или встречаясь лично.
Важно поздравлять всех мужчин, которые исполняют или символизируют роль родителя в нашей жизни. Это могут быть дедушки, дяди, старшие братья или другие близкие, которые заботятся о детях и берут на себя ответственность.
Многие в этот день дарят небольшие подарки своим папам и другим мужчинам в семье, которые играют важную роль в их счастливом детстве. Также часто устраиваются семейные встречи или ужины.