РФ атаковала Украину 99 дронами: сколько сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 20 июня российские войска применили 99 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 20 июня: что известно
В ночь на 20 июня (с 18:00 19 июня) российские войска атаковали Украину 99 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска на территории РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 20 июня силы противовоздушной обороны сбили или подавили 92 вражеских беспилотника на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание семи ударных БпЛА на трех локациях.
Еще на трех локациях упали обломки сбитых воздушных целей.
Напомним, что в ночь на 20 июня российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова.
Местные власти сообщали о попадании по двухэтажному многоквартирному дому. После взрыва часть конструкций здания обвалилась, под завалами оказались люди.
Известно об одном погибшем и девяти раненых, среди них — дети.
По состоянию на утро 20 июня вражеская атака на Украину до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют российские БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.