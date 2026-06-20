Во время ночной атаки на Украину 20 июня российские войска применили 99 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 20 июня: что известно

В ночь на 20 июня (с 18:00 19 июня) российские войска атаковали Украину 99 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.

Сейчас смотрят

Запуски осуществлялись из районов Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска на территории РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 20 июня силы противовоздушной обороны сбили или подавили 92 вражеских беспилотника на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание семи ударных БпЛА на трех локациях.

Еще на трех локациях упали обломки сбитых воздушных целей.

Напомним, что в ночь на 20 июня российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова.

Местные власти сообщали о попадании по двухэтажному многоквартирному дому. После взрыва часть конструкций здания обвалилась, под завалами оказались люди.

Известно об одном погибшем и девяти раненых, среди них — дети.

По состоянию на утро 20 июня вражеская атака на Украину до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют российские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.