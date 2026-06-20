В Борисполе Киевской области две собаки породы кане-корсо смертельно травмировали 79-летнюю женщину.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Нападение кане-корсо в Борисполе: что известно

По предварительным данным следствия, трагедия произошла 19 июня около 15:40.

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Правоохранители установили, что две собаки породы кане-корсо выбежали с территории частного домовладения через неплотно закрытую калитку.

После этого животные попали на соседнюю территорию, где находилась 79-летняя женщина.

В результате нападения потерпевшая получила тяжелые телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу, однако спасти жизнь женщины медикам не удалось.

Под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины — причинение смерти по неосторожности.

Владелицу собак задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Животных изъяли и передали в кинологический центр.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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