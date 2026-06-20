Если бы Россию не исключили из формата G8, это могло бы изменить дальнейшее развитие отношений и, возможно, предотвратить войну против Украины.

Об этом президент США Дональд Трамп сказал в интервью порталу Axios.

Трамп о G8 и начале войны РФ против Украины

Президент США заявил, что считает ошибкой решение об исключении России из формата G8.

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— Надо было сохранить G8, возможно, не было бы войны с Россией и Украиной, если бы они это сделали. Раньше была G8, было бы гораздо лучше, если бы они оставили ее такой, — сказал Трамп.

В то же время он связал это решение с позицией тогдашней американской администрации и отметил, что считает сохранение такого формата более эффективным.

Отдельно Трамп прокомментировал события начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

По его словам, на старте вторжения российские войска имели значительное количество бронетехники и двигались в направлении Киева.

— У Путина были сотни танков, которые ехали по шоссе. И примерно на полпути они могли быть там за три часа, — сказал президент США.

Также он высказал мнение, что на ход событий повлияли погодные условия и решение российского командования изменить темп наступления.

Трамп заявил, что после сильных осадков техника РФ столкнулась со сложными условиями передвижения.

Напомним, Большая восьмерка (G8) была форумом лидеров крупнейших экономик мира, в который входили Германия, Великобритания, Канада, Италия, США, Франция, Япония и Россия. На этой площадке страны координировали подходы к ключевым международным политическим и экономическим вопросам.

Впрочем, после начала российской агрессии против Украины формат G8 претерпел изменения.

18 марта 2014 года страны-участницы осудили аннексию Крыма Россией и приостановили участие РФ в работе объединения. Саммит, который должен был пройти в российском Сочи, перенесли в Брюссель и провели уже в формате G7.

Фактически именно тогда Россия потеряла место в Большой восьмерке из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

После этого формат окончательно продолжил работу как G7 без участия Москвы.

В 2017 году Россия также официально заявила, что не планирует возвращаться в формат G8 и сосредотачивается на работе в рамках G20.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что подход Дональда Трампа к войне в Украине изменился под влиянием нескольких факторов.

По словам французского лидера, президент США убедился, что Украина сохраняет устойчивость, демонстрирует сильные оборонительные способности и не оправдала ожиданий относительно быстрого поражения.

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