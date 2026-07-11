День ангела Ольги в течение года отмечают шесть раз. На июль приходится главная дата, когда по церковному календарю чтят память святой княгини Ольги.

Факты ICTV подготовили праздничные открытки и поздравления с Днем ангела Ольги, а также собрали все даты, когда именинницы празднуют в 2026 году.

Когда День ангела Ольги: даты

В течение года есть немало дней, когда можно сказать Ольгам искренние и теплые слова.

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Самое главное, не забыть поздравить обладательниц этого замечательного имени 11 июля, когда чтят киевскую княгиню Ольгу за ее мудрость, дальновидность и духовное обновление государства. Она стала одной из первых, кто увидел будущее Киевской Руси в христианстве и культурной связи с Европой.

Поэтому в 2026 году День ангела Ольги приходится на следующие даты:

28 января (10 февраля по старому стилю)

22 февраля (6 марта по старому стилю, или 5 марта в високосный год)

1 марта (14 марта по старому стилю)

4 июля (17 июля по старому стилю)

11 июля (24 июля по старому стилю)

10 ноября (23 ноября по старому стилю)

День ангела Ольги – значение имени

Имя Ольга происходит от древненорвежского Helga и означает “святая”, “светлая”, “сияющая”. Благодаря княгине Ольге оно стало одним из самых почитаемых имен на украинских землях.

Ольги – это женщины с внутренним достоинством, умом и решительностью. Они могут быть как лидерами, так и нежными хранительницами семейного очага в зависимости от того, к чему стремится сама обладательница этого имени.

Имя Ольга символизирует мудрость, силу духа и изящество одновременно.

Поздравления с Днем ангела Ольги в открытках

День ангела Ольги: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Имя Ольга несет в себе силу поколений. Желаю тебе быть такой же мудрой, несокрушимой и искренней, как святая, которая тебя оберегает!

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Ольга, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было больше света, гармонии и поддержки!

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С Днем ангела! Пусть твое имя было не только красивым, но и счастливым. Пусть ангел-хранитель всегда ведет правильным путем!

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Ольга, в день твоего именины желаю тебе здоровья, душевного равновесия, добрых людей рядом и внутренней силы – такой же, как у твоей небесной покровительницы!

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Ольга, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы каждый день наполнялся смыслом, спокойствием и светом. Пусть твое имя, несущее в себе силу и достоинство, помогает преодолевать трудности, сохранять веру в себя и быть опорой для тех, кто рядом!

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