Российские хакеры использовали незащищенные IP-камеры и системы видеозвонков для сбора разведывательной информации о перемещении военной техники НАТО, которая направлялась в Украину.

Об этом сообщили Служба всеобщей разведки и безопасности и Служба военной разведки Минобороны Нидерландов, передает издание Telegraph.

Хакеры РФ взламывали IP-камеры

По данным разведки, российские хакеры проникали в видеокамеры наблюдения, установленные вдоль маршрутов военных перевозок в странах-членах НАТО, в том числе в Нидерландах. Россияне отслеживали поставки вооружения и техники для Украины.

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После разоблачения операции нидерландские спецслужбы предупредили организации, чьи IP-камеры [камеры с подключением к Интернету] расположены вблизи таких маршрутов, и призвали срочно усилить защиту своих устройств.

В разведке отметили, что многие камеры остаются уязвимыми из-за использования стандартных паролей, устаревшего программного обеспечения и заводских настроек. После обнаружения таких устройств злоумышленники могут относительно легко получить к ним удаленный доступ через Интернет.

В службах разведки подчеркивают, что эта кампания была направлена ​​не только против Нидерландов, но и других европейских стран НАТО и Украины.

Спецслужбы отмечают, что использование гражданских камер видеонаблюдения для разведки стало одним из новых инструментов современной войны. Практически любая камера, установленная на городской улице, возле дома или предприятия, может использоваться для сбора разведданных.

Такой способ позволяет получать детальное изображение местности без применения спутников или беспилотников, а владельцы устройств часто даже не подозревают, что их камеры были скомпрометированы.

Например, в свое время украинские хакеры получили доступ к российским камерам наблюдения, чтобы отслеживать передвижение вражеских войск и наносить удары на большие расстояния. Эту тактику Киев применил во время первого удара подводным дроном по российской подлодке, стоявшей в порту Новороссийска.

По оценке экспертов, из-за широкого распространения недорогих китайских IP-камер с подключением к сети риск подобных кибератак в дальнейшем будет только расти.

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