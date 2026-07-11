Россия временно остановила судоходство через Донско-Азовский канал, соединяющий реку Дон с Азовским морем. Ограничения были введены после украинских ударов по российским судам в Азовском море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в зерноэкспортной отрасли.

РФ остановила судоходство через Донско-Азовский канал

По данным агентства, в пятницу российские пограничники сообщили судоходным компаниям, что с 18:10 по местному времени прекращают принимать заявки на проход через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря. Срок действия ограничений не уточняется.

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Причиной такого решения, по информации источников, стали украинские атаки на 13 российских судов в Азовском море, среди которых 10 танкеров.

Аналитики отмечают, что через Азовское море проходят около четверти российского экспорта пшеницы.

Ростовская и Краснодарская области, являющиеся ключевыми зернопроизводственными регионами РФ, расположены именно вдоль побережья Азовского моря. Кроме того, в районе Керченского пролива находится второй по объему порт России в Черноморском бассейне.

На фоне сообщений о возможных ограничениях судоходства биржевые цены на пшеницу в пятницу выросли на 4% и достигли самого высокого уровня за последние шесть недель.

Reuters также отмечает, что в последнее время Украина ужесточила удары по российской топливной инфраструктуре. В то же время, международные эксперты неоднократно предупреждали о рисках для мировой торговли зерном из-за боевых действий в акватории Черного и Азовского морей, хотя существенных перебоев в поставках зерна за весь период полномасштабной войны до сих пор не фиксировали.

Донско-Азовский канал на карте

Донско-Азовский канал соединяет устье реки Дон в районе Таганрогского залива и порта Ростов-на-Дону с Азовским морем, обеспечивая выход судов из внутренних вод в Черное море через Керченский пролив.

Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в ночь на 10 июля Силы обороны поразили 18 российских судов, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтяной терминал Курганнефтепродукта в Таганроге Ростовской области. Генштаб также сообщил о поражении 13 российских танкеров, трех сухогрузов, парома и вспомогательного судна.

Источник : Reuters

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