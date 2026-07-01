В июле 2026 года верующие чтят многих святых, мучеников, преподобных и равноапостольных деятелей церкви.

Среди важнейших дат месяца — День крещения Руси-Украины и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, а также почитание святой равноапостольной княгини Ольги.

В течение месяца православные христиане также вспоминают преподобного Антония Киево-Печерского, пророка Илию, мироносицу Марию Магдалину, великомученика и целителя Пантелеймона и других святых.

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Факты ICTV собрали церковный календарь на июль 2026 года по дням — ключевые даты религиозных праздников представлены по новоюлианскому календарю.

Церковные праздники в июле 2026 года

  • 1 июля — бессребреников Космы и Дамиана.
  • 2 июля — положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.
  • 3 июля — мученика Якинфа; преподобных Анатолия Ближних пещер и Анатолия Дальних пещер.
  • 4 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца.
  • 5 июля — преподобного Афанасия Афонского; мучениц Агнии (Анны) Римской и Кириллы.
  • 6 июля — преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах; обретение мощей праведной девы Юлиании, княжны Ольшанской.
  • 7 июля — день иконы Божией Матери Неустанной Помощи, день памяти преподобных Фомы и Акакия.
  • 8 июля — великомученика Прокопия.
  • 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
  • 10 июля — преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества.
  • 11 июля — равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской.
  • 12 июля — мучеников Прокла и Илария.
  • 13 июля — Собор Архангела Гавриила; память святых отцов шести Вселенских Соборов; преподобного Стефана Саваита.
  • 14 июля — апостола Юста Римского; благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского.
  • 15 июля — День крещения Руси-Украины; равноапостольного великого князя Владимира.
  • 16 июля — священномученика Атиногена Севастийского, епископа, и десяти учеников его.
  • 17 июля — великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.
  • 18 июля — мученика Эмилиана; мученика Якинта Амастридского.
  • 19 июля — преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого.
  • 20 июля — пророка Ильи.
  • 21 июля — пророка Иезекииля; преподобных Симеона и Иоанна.
  • 22 июля — мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
  • 23 июля — мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников.
  • 24 июля — великомученицы Кристины; благоверных князей Бориса и Глеба.
  • 25 июля — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
  • 26 июля — священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобной Параскевы Римской.
  • 27 июля — великомученика и целителя Пантелеймона.
  • 28 июля — апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов.
  • 29 июля — мученика Калиника Киликийского.
  • 30 июля — апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.
  • 31 июля — праведного Евдокима Каппадокийца; заговенье на Успенский пост.
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