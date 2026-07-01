В июле 2026 года верующие чтят многих святых, мучеников, преподобных и равноапостольных деятелей церкви.

Среди важнейших дат месяца — День крещения Руси-Украины и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, а также почитание святой равноапостольной княгини Ольги.

В течение месяца православные христиане также вспоминают преподобного Антония Киево-Печерского, пророка Илию, мироносицу Марию Магдалину, великомученика и целителя Пантелеймона и других святых.

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Факты ICTV собрали церковный календарь на июль 2026 года по дням — ключевые даты религиозных праздников представлены по новоюлианскому календарю.

Церковные праздники в июле 2026 года

1 июля — бессребреников Космы и Дамиана.

2 июля — положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.

3 июля — мученика Якинфа; преподобных Анатолия Ближних пещер и Анатолия Дальних пещер.

4 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца.

5 июля — преподобного Афанасия Афонского; мучениц Агнии (Анны) Римской и Кириллы.

6 июля — преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах; обретение мощей праведной девы Юлиании, княжны Ольшанской.

7 июля — день иконы Божией Матери Неустанной Помощи, день памяти преподобных Фомы и Акакия.

8 июля — великомученика Прокопия.

9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

10 июля — преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества.

11 июля — равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской.

12 июля — мучеников Прокла и Илария.

13 июля — Собор Архангела Гавриила ; память святых отцов шести Вселенских Соборов; преподобного Стефана Саваита.

; память святых отцов шести Вселенских Соборов; преподобного Стефана Саваита. 14 июля — апостола Юста Римского; благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского.

15 июля — День крещения Руси-Украины ; равноапостольного великого князя Владимира.

; равноапостольного великого князя Владимира. 16 июля — священномученика Атиногена Севастийского, епископа, и десяти учеников его.

17 июля — великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.

18 июля — мученика Эмилиана; мученика Якинта Амастридского.

19 июля — преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого.

20 июля — пророка Ильи.

21 июля — пророка Иезекииля; преподобных Симеона и Иоанна.

22 июля — мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

23 июля — мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников.

24 июля — великомученицы Кристины; благоверных князей Бориса и Глеба.

25 июля — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

26 июля — священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобной Параскевы Римской.

27 июля — великомученика и целителя Пантелеймона.

28 июля — апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов.

29 июля — мученика Калиника Киликийского.

30 июля — апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.

31 июля — праведного Евдокима Каппадокийца; заговенье на Успенский пост.

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