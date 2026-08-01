В субботу, 1 августа, православные христиане отмечают Медовый Спас, или, как его еще называют в народе, праздник Маковея.

Это первый из трех Спасов в церковном календаре, который знаменует начало двухнедельного Успенского поста и связан с рядом традиций. На Маковея верующие посещают церковь, где освящают мед, мак, воду и так называемые маковейчики — букеты из полевых цветов и целебных трав.

С Медовым Спасом принято поздравлять всех родных и близких — отправьте им красивую открытку или теплые слова. Факты ICTV подготовили поздравления с Маковеем в картинках, стихах и прозе, чтобы вы порадовали дорогих сердцу людей.

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Поздравления с Медовым Спасом в стихах

***

Пусть принесет Медовый Спас

Здоровье, радость и удачу.

Ну и, конечно же, запас

Медка вкуснейшего в придачу!

Пускай уютным будет дом

И полным счастья и достатка,

Любовь с добром царят пусть в нем,

Чтобы жилось всегда вам сладко!

***

С Медовым Спасом поздравляем,

Семейного тепла желаем.

Пусть будет ясная погода

Для вас в любое время года.

Здоровье вас пусть не подводит,

И счастье часто в дом заходит!

***

С праздником большим всех вас!

К нам пришел Медовый Спас:

Мед сегодня освящаем,

Жизни сладкой всем желаем.

На столе будут блины,

Медовик и пироги.

Пусть святой волшебный мед

Вам здоровье принесет!

***

С Медовым Спасом искренне поздравляю,

Здоровья и мира сердечно желаю.

Пусть в сердце радость живет

А Господь к мечте ласково ведет!

***

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Все б имели про запас.

Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

***

Поздравления с Медовым Спасом в прозе

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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть в доме всегда царит уют, в сердце — вера, в семье — любовь, а на столе — щедрые дары лета. Здоровья вам, достатка и Божьего благословения!

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С Медовым Спасом! Пусть Божья ласка окутает ваш дом, подарит счастье, крепкое здоровье, а сердце будет открыто к добру, свету и любви!

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Пусть Медовый Спас принесет в вашу жизнь душевный покой, отличное настроение и крепкое здоровье. Желаю мирного неба над головой, достатка и благополучия. С Маковеем!

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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой и ароматной, как мед, пусть будет наполнена теплом, нежностью и любовью. Пусть Бог хранит тебя и твою семью. С праздником!

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Пусть Медовый Спас подарит множество положительных эмоций и сотни ярких моментов! Желаю мира, достатка, улыбок и любви! Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Пусть здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед!

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