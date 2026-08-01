Медовый Спас 2026: поздравления с Маковеем в картинках, стихах и прозе
В субботу, 1 августа, православные христиане отмечают Медовый Спас, или, как его еще называют в народе, праздник Маковея.
Это первый из трех Спасов в церковном календаре, который знаменует начало двухнедельного Успенского поста и связан с рядом традиций. На Маковея верующие посещают церковь, где освящают мед, мак, воду и так называемые маковейчики — букеты из полевых цветов и целебных трав.
С Медовым Спасом принято поздравлять всех родных и близких — отправьте им красивую открытку или теплые слова. Факты ICTV подготовили поздравления с Маковеем в картинках, стихах и прозе, чтобы вы порадовали дорогих сердцу людей.
Медовый Спас 2026: поздравления в картинках
Поздравления с Медовым Спасом в стихах
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Пусть принесет Медовый Спас
Здоровье, радость и удачу.
Ну и, конечно же, запас
Медка вкуснейшего в придачу!
Пускай уютным будет дом
И полным счастья и достатка,
Любовь с добром царят пусть в нем,
Чтобы жилось всегда вам сладко!
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С Медовым Спасом поздравляем,
Семейного тепла желаем.
Пусть будет ясная погода
Для вас в любое время года.
Здоровье вас пусть не подводит,
И счастье часто в дом заходит!
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С праздником большим всех вас!
К нам пришел Медовый Спас:
Мед сегодня освящаем,
Жизни сладкой всем желаем.
На столе будут блины,
Медовик и пироги.
Пусть святой волшебный мед
Вам здоровье принесет!
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С Медовым Спасом искренне поздравляю,
Здоровья и мира сердечно желаю.
Пусть в сердце радость живет
А Господь к мечте ласково ведет!
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Наступил Медовый Спас,
Поздравляю с этим вас!
Чтобы вы в достатке жили,
Все б имели про запас.
Пусть преграды не пугают,
А лишь только закаляют.
Счастья многие лета,
Быть здоровыми всегда!
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Поздравления с Медовым Спасом в прозе
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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть в доме всегда царит уют, в сердце — вера, в семье — любовь, а на столе — щедрые дары лета. Здоровья вам, достатка и Божьего благословения!
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С Медовым Спасом! Пусть Божья ласка окутает ваш дом, подарит счастье, крепкое здоровье, а сердце будет открыто к добру, свету и любви!
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Пусть Медовый Спас принесет в вашу жизнь душевный покой, отличное настроение и крепкое здоровье. Желаю мирного неба над головой, достатка и благополучия. С Маковеем!
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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой и ароматной, как мед, пусть будет наполнена теплом, нежностью и любовью. Пусть Бог хранит тебя и твою семью. С праздником!
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Пусть Медовый Спас подарит множество положительных эмоций и сотни ярких моментов! Желаю мира, достатка, улыбок и любви! Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Пусть здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед!
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