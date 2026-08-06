Во время атаки на Балаклею в Харьковской области ударными дронами погибли трое мирных жителей.

Об этом сообщили начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов и представители ГСЧС Украины.

Атака на Балаклею 6 августа: что известно

По словам начальника Балаклейской ГВА, российские войска нанесли два удара по частному сектору города.

Сейчас смотрят

Первый беспилотник попал в частный жилой дом, в результате чего возник пожар и дом был частично разрушен. Второй удар пришелся рядом с еще одним частным домом.

В ГСЧС уточнили, что из-за российской атаки загорелись два жилых дома, также повреждены соседние домовладения. Спасатели потушили оба пожара.

К сожалению, в результате российской атаки на Балаклаю 6 августа погибли три человека. Во время первого удара смертельные ранения получила женщина. Вторая атака унесла жизни еще двух человек — мужчины и женщины.

На местах вражеских ударов работали спасатели, правоохранители и другие экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.