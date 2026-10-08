Юристы – это люди, которые ежедневно стоят на страже закона, справедливости и прав каждого из нас.

Они помогают разобраться в сложных жизненных ситуациях, защищают в судах, консультируют в бизнесе и следят, чтобы в государстве царил порядок. У них есть и свой профессиональный праздник – День юриста, когда вся страна благодарит правоведов за их важную миссию.

Когда именно его отмечают, почему выбрали именно эту дату, кого поздравляют и с какими вопросами стоит обращаться к юристу – разберемся подробно в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Когда День юриста в Украине 2026

В Украине День юриста традиционно отмечают 8 октября. Это государственный профессиональный праздник, однако он не является выходным днем. В 2026 году он приходится на четверг.

В этот день поздравляют всех, кто связан с правом – от адвокатов и судей до прокуроров, нотариусов, юрисконсультов и работников правоохранительных органов.

Праздник был введен 16 сентября 1997 года указом президента Леонида Кучмы по инициативе Министерства юстиции, Союза юристов и Союза адвокатов Украины. Его цель – подчеркнуть важность юридической профессии для государства, где царит верховенство права.

День юриста 2026 в Украине – история

Дата 8 октября имеет символическое значение. Согласно историческим фактам, именно в октябре 1016 года князь Ярослав Мудрый после победы над Святополком основал первый сборник законов Руси-Украины – Русскую Правду.

Она стала основой средневекового права и важным этапом становления правовой системы на украинских землях.

Интересно, что число 8 получили как сумму цифр 1016 года (1+0+1+6), поэтому оно символически связано с датой создания этого документа.

Кого поздравляют в День юриста 2026

День юриста – это праздник всех, кто работает в сфере права. В этот день следует поздравить адвокатов, которые защищают граждан в судах, и самих судей, которые должны обеспечивать справедливость и законность решений.

Также можно сказать приятные слова прокурорам, которые осуществляют надзор за соблюдением законов, нотариусам, которые удостоверяют сделки и охраняют гражданские права, юрисконсультам, которые дают советы организациям и предприятиям, а также следователям, которые проводят досудебное расследование.

Поздравления принимают и те, кто имеет юридическое образование, даже если не работает по специальности. Ведь юридическая подготовка – это фундамент знаний, который помогает каждому гражданину ориентироваться в своих правах и обязанностях.

С какими вопросами обращаться к юристу

Юристы помогают решить широкий спектр жизненных ситуаций – от бытовых до деловых или уголовных.

Семейное право: развод, раздел имущества, алименты, опека над детьми, брачные контракты.

Наследственное право: оформление наследства, споры между наследниками, завещания.

Трудовые споры: незаконное увольнение, невыплата зарплаты, нарушение трудового договора.

Гражданское право: заключение договоров купли-продажи, аренды, займов, проверка документов.

Предпринимательство: регистрация бизнеса, налоговые вопросы, юридическое сопровождение компаний.

Банковские дела: кредитные споры, действия коллекторов, реструктуризация долгов.

Уголовные дела: защита обвиняемых, помощь потерпевшим, сопровождение во время следствия.

Обращение к юристу – это не только способ решить проблему, но и предотвратить ее. Консультация специалиста поможет разобраться в ваших правах и сэкономить время, деньги и нервы.

Юрист должен не только разбираться в законах, но и преданно служить обществу: стоять на страже прав и свобод граждан, формировать правовую культуру и укреплять демократические основы государства.

Этот праздник напоминает, что без юристов – адвокатов, судей, прокуроров, нотариусов – государство не может существовать как правовое. И каждый из нас может обратиться к ним за защитой своих прав, когда это необходимо.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.