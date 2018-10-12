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Европе грозит цунами: ученые предупредили об опасности вулкана Этна

В будущем вулкан Этна может угрожать жителям Европы не только извержением.

Вулкан

Ученые считают, что в будущем вулкан Этна может угрожать жителям Европы цунами, поскольку он сползает в Средиземное море, сообщает Science Alert.

– Весь склон находится в движении из-за силы тяжести. Поэтому вполне возможно, что он может катастрофически разрушиться, что может вызвать цунами во всем Средиземноморье, – рассказал геофизик Хейдрун Копп из Центра геоморфологических исследований Гельмгольца.

По словам исследователей, сползание может быть вызвано нарастанием давления магмы внутри вулкана.

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Сейчас у ученных нет возможности предсказать, когда именно произойдет катастрофа. Она может случиться в любой момент.

К слову, в Индонезии на острове Сулавеси, где произошло мощное землетрясение и цунами, началось извержение вулкана Сопутан.

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