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После цунами и землетрясения: в Индонезии извергается вулкан

В Индонезии на острове Сулавеси, где произошло мощное землетрясение и цунами, началось извержение вулкана Сопутан.

Об этом сообщает Associated Press.

Остров Сулавеси чрезвычайно пострадал от двойного удара стихии – землетрясения и цунами, которые накрыли 28 сентября местные города и деревни.

Подземные толчки магнитудой 7,8 и цунами, по официальным данным, унесли более 1,2 тыс. жизней, однако это число еще растет, констатируют спасатели и власти страны.

Ко всему этому на острове началось извержение вулкана Сопутан.

Столб пепла и дыма поднялся на высоту около 6 тысяч метров.

Вулкан Сопутан располагается на северо-восточном краю острова Сулавеси.

Власти еще не объявляли эвакуацию, однако повысили уровень опасности, прилегающих к вулкану районов.

 

Напомним, как на Гавайях вулканические “бомбы” ранили 23 человека.

Фото: /Twitter

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