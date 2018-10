Об этом сообщает Associated Press.

Подземные толчки магнитудой 7,8 и цунами, по официальным данным, унесли более 1,2 тыс. жизней, однако это число еще растет, констатируют спасатели и власти страны.

Ко всему этому на острове началось извержение вулкана Сопутан.

Столб пепла и дыма поднялся на высоту около 6 тысяч метров.

Вулкан Сопутан располагается на северо-восточном краю острова Сулавеси.

Власти еще не объявляли эвакуацию, однако повысили уровень опасности, прилегающих к вулкану районов.

Praying for the eruption on Mount Sapotan, North Sulawesi

May our brothers and sisters be given safety

Status (standby) level 3 #mountsoputan pic.twitter.com/dkWAZEUINq

— linaem (@cholinsM) 3 октября 2018 г.