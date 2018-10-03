В Индонезии на острове Сулавеси, где произошло мощное землетрясение и цунами, началось извержение вулкана Сопутан.
Об этом сообщает Associated Press.
Остров Сулавеси чрезвычайно пострадал от двойного удара стихии – землетрясения и цунами, которые накрыли 28 сентября местные города и деревни.
Подземные толчки магнитудой 7,8 и цунами, по официальным данным, унесли более 1,2 тыс. жизней, однако это число еще растет, констатируют спасатели и власти страны.
Ко всему этому на острове началось извержение вулкана Сопутан.
Столб пепла и дыма поднялся на высоту около 6 тысяч метров.
Вулкан Сопутан располагается на северо-восточном краю острова Сулавеси.
Власти еще не объявляли эвакуацию, однако повысили уровень опасности, прилегающих к вулкану районов.
Praying for the eruption on Mount Sapotan, North Sulawesi
May our brothers and sisters be given safety
Status (standby) level 3 #mountsoputan pic.twitter.com/dkWAZEUINq
— linaem (@cholinsM) 3 октября 2018 г.
Напомним, как на Гавайях вулканические “бомбы” ранили 23 человека.
Фото: linaem/Twitter