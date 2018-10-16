РПЦ заявила о разрыве отношений с Константинополем. Факты ICTV рассказывают, почему РПЦ пришла к такому решению, как это повлияет на Украину и приведет ли к расколу православия.

Русская православная церковь на заседании Синода в Минске разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Это своеобразный протест против предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

Вслед за решением РПЦ о расторжении отношений с Константинополем заявила и Беларусь.

Теперь верующие РПЦ не смогут молиться в храмах Константинопольского патриархата. Священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений.

Архиепископ Евстратий Зоря, религиовед Роман Мельниченко и политолог Алексей Голобудським объясняют, что означает русское решение, как оно повлияет на Украину и на мировое сообщество и что будет с московским патриархатом.

Разрыв отношений с Константинополем

В православии существует семья поместных автокефальных православных церквей. Они независимы друг от друга. Единство между ними удостоверяется общением в таинстве евхаристии и взаимодействии на межправославном уровне.

Это общение в таинстве евхаристии и был расторгнут Русской православной церковью.

Однако, голосования по такому решению не было:

Прекращение евхаристического единения – это наложение запрета причащается в определенном месте. При этом не проводился собор, не запрашивали мнение населения, епископов, священников. Синод собрался в основе несколько человек и принял решение, – отметил Мельниченко.

Более того, решение о разрыве отношений должно приниматься обеими сторонами. Но Константинопольский патриархат пока не ответил РПЦ:

Через несколько дней будет заявление Варфоломея. Но, думаю, они позволят причащаться россиянам в своих храмах. Константинополь не стремится к разрыву. Евхаристическое общение с его стороны прервано не будет.

РПЦ зависит от Кремля

Русская православная церковь подчиняется российской власти. Такое мнение существовало давно. Однако, сделав голословное заявление, они в очередной раз подкрепили уверенность в тесных взаимоотношениях между церковью и властью России.

Она показала беспомощность. РПЦ еще раз доказала, что не является самостоятельной церковью, а является частью российского государства. Совет безопасности Путина принимает решение о Константинополе, а через два дня собирается синод – полностью идеологический отдел Кремля, – отметил политолог Алексей Голобудський.

Действия РПЦ направлены на дестабилизацию ситуации в Украине.

Они работают на истерию по указанию Кремля, чтобы расшатывать ситуацию. Для РПЦ это не просто церковные дела. Это касается политики, на которой строились понятие России. Вся их идеология строилась на идее Третьего Рима. Развалилась еще одна скрепа, – уверен религиовед Мельниченко.

Последствия

Раскола православия не будет. Фактически, только русская православная церковь не будет свилкуватись с православным миром.

Внутри самой русской церкви будет расти беспокойство, недовольство и даже возмущение тем положением. Не надо думать, что все духовенство и верующие этой церкви довольны стилем руководства, который выбрал патриарх Кирилл, и по состоянию подчиненности русской церкви Кремлю, – отметил Зоря.

Московский патриархат в Украине теряет свою популярность. А действия РПЦ только увеличивают эту тенденцию. В будущем это может привести к маргинализации РПЦ.

Украина становится одной из крупнейших православных церквей в мире. Возможно будет иметь духовное лидерство. Россия серьезно теряет влияние на ситуацию в Украине. Московский патриархат был частью русской пропагандистской системы. Если они пойдут дальше, Вселенский патриарх объявит их ересью или анафемой. Но я думаю, что до этого не дойдет, – уверен политолог.

Для Московского патриархата это дополнительный повод задуматься. Они считали, что имеют единения с Вселенским православием. Через Российскую церковь они фактически имеют разрыв с вселенским православием, – уверяет Заря.

Действия РПЦ выгодны Варфоломею

Варфоломей сейчас один из крупнейших источников влияния в православном мире. Эксперты сходятся во мнении, что действия РПЦ только усилят его авторитет:

Для Варфоломея это приведет к определенным выгодам – больше влияния в православном мире и в геополитике. Он это получает. Греки серьезно нацелены на сотрудничество с римской церковью. Таким образом, выгода не только для Варфоломея, но и для христианства в целом, – комментирует Мельниченко.

Более того, авторитет Вселенского патриарха Варфоломея может значительно повлиять на Россию:

Если бы этот вопрос был в количестве прихожан или в деньгах – они (Россия – Ред.) бы решили это еще 100 лет назад. Варфоломей становится самым влиятельным в христианском мире. И окончательно хоронит известную столетиями идею о Третьем Риме Москву, – уверил политолог.

Что будет с церквями Московского патриархата?

Храмы, которые сейчас принадлежат Московскому патриархату, будут переданы УПЦ. Такое мнение высказал Роман Мельниченко:

В МП заберут все, кроме храмов построенных людьми. Там люди будут решать – перейти в РПЦ или перейти в новую УПЦ. Если приход проголосует идути в РПЦ, у них будет новый устав.

Иностранная церковь не может была на территории монастырей национального значения – Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра и другие. Этот вопрос будет решаться, – подытожил религиовед.

Таким образом, РПЦ показала свою беспомощность. Они противопоставили себя всему православному миру.Они теряют мощные рычаги влияния на украинцев – религию. А значит, в ближайшее время будут пытаться дестабилизировать ситуацию.

Фото: официальные страницы Facebook, getty images

Лилия Ященко