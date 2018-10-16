Білоруська православна церква заявила про розрив відносин з Константинополем.

Білоруська православна церква заявила, що приєднується до рішення Російської православної церкви про розрив відносин з Константинополем, повідомляє Радые Свабода.

Рішення Білоруська православна церква прийняла як автономна частина РПЦ, тим самим визнавши рішення Синоду Російської православної церкви.

Варто зауважити, що БПЦ очолює громадянин РФ – Митрополит Мінський і Заславський, Патріарший Екзарх всієї Білорусі Павло.

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Нагадаємо, Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом.