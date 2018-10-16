РПЦ заявила про розрив відносин з Константинополем. Факти ICTV розповідають, чому РПЦ прийшла до такого рішення, як це вплине на Україну та чи призведе до розколу православ’я.

Російська православна церква на засіданні Синоду у Мінську розірвала відносини з Константинопольським патріархатом. Це своєрідний протест проти надання автокефалії православній церкві в Україні.

Вслід за рішенням РПЦ про розірвання стосунків з Константинополем заявила і Білорусь.

Тепер віряни РПЦ не зможуть молитись у храмах Константинопольського патріархату. Священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь.

Архієпископ Євстратій Зоря, релігієзнавець Роман Мельниченко та політолог Олексій Голобудським пояснюють, що означає російське рішення, як воно вплине на Україну та на світову спільноту та що буде з московським патріархатом.

Розрив відносин з Константинополем

В православ’ї існує сім’я помісних автокефальних православних церков. Вони незалежні одна від одної. Єдність між ними засвідчується спілкуванням у таїнстві євхаристії і взаємодії на міжправославному рівні.

Це спілкування в таїнстві євхаристії і було розірвано Російською православною церквою.

Однак, голосування щодо такого рішення не відбувалось:

Припинення євхаристичного єднання – це накладена заборона причащатися в певному місці. При цьому не проводився собор, не запитували думку населення, єпископів, священиків. Синод зібрався в основі кількох людей і прийняв рішення, – зазначив Мельниченко.

Більше того, рішення про розрив відносин має прийматись обома сторонами. Але Константинопольський патріархат поки що не відповів РПЦ:

Через кілька днів буде заява Варфоломія. Але, думаю, вони дозволять причащатися росіянам в своїх храмах. Константинополь не прагне до розриву. Євхаристичне спілкування з його боку перервано не буде.

РПЦ залежить від Кремля

Російська православна церква підпорядковується російській владі. Така думка існувала давно. Однак, зробивши голослівну заяву, вони вкотре підкріпили упевненість у тісних взаєминах між церквою і владою Росії.

Вона показала безпорадність. РПЦ ще раз довела, що не являється самостійною церквою, а є частиною російської держави. Рада безпеки Путіна приймає рішення щодо Константинополя, а через два дні збирається синод – повністю ідеологічний відділ Кремля, – зазначив політолог Олексій Голобудський.

Дії РПЦ спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

Вони працюють на істерію за вказівкою Кремля, що б розхитувати ситуацію. Для РПЦ це не просто церковні справи. Це стосується політики, на якій будувалися поняття Росії. Вся їхня ідеологія будувалася на ідеї Третього Риму. Розвалилася ще одна скрепа, – впевнений релігієзнавець Мельниченко.

Наслідки

Розколу православ’я не буде. Фактично, тільки російська православна церква не буде спілкуватись з православним світом.

Всередині самої російської церкви буде зростати занепокоєння, невдоволення і навіть обурення тим положенням. Не треба думати, що все духовенство і віруючи цієї церкви задоволені стилем керівництва, яке обрав патріарх Кирило, і станом підпорядкованості російської церкви Кремлю, – зазначив Зоря.

Московський патріархат в Україні втрачає свою популярність. А дії РПЦ тільки збільшують цю тенденцію. У майбутньому це може призвести до маргіналізації РПЦ.

Україна стає однією з найбільших православних церков в світі. Можливо буде мати духовне лідерство. Росія серйозно втрачає вплив на ситуацію в Україні. Московський патріархат був частиною російської пропагандистської системи. Якщо вони підуть далі, Вселенський патріарх оголосить їх єрессю чи анафемою. Але я думаю, що до цього не дійде, – впевнений політолог.

Для Московського патріархату це додатковий привід замислитись. Вони вважали, що мають єднання з Вселенським православ’ям. Через Російську церкву вони фактично мають розрив із вселенським православ’ям, – запевняє Зоря.

Дії РПЦ вигідні для Варфоломія

Варфоломій зараз один з найбільших джерел впливу у православному світі. Експерти сходяться на думці, що дії РПЦ тільки посилять його авторитет:

Для Варфоломія це призведе до певних вигод – більше впливу в православному світі та у геополітиці. Він це отримує. Греки серйозно націлені на співпрацю з римською церквою. Таким чином, вигода не тільки для Варфоломія, але і для християнства в цілому, – коментує Мельниченко.

Більше того, авторитет Вселенського патріарха Варфоломія може значно вплинути на Росію:

Якщо б це питання було в кількості прихожан або в грошах – вони (Росія – Ред.) б вирішили це ще 100 років тому. Варфоломій стає найвпливовішим в християнському світі. І остаточно ховає відому сторіччями ідею про Третій Рим Москву, – зазначив політолог.

Що буде з церквами Московського патріархату?

Храми, що зараз належать Московському патріархату, будуть передані УПЦ. Таку думку висловив Роман Мельниченко:

У МП заберуть все, крім храмів побудованих людьми. Там люди будуть вирішувати – перейти в РПЦ, або перейти в нову УПЦ. Якщо парафія проголосує, що йдуть в РПЦ, у них буде новий статут.

Іноземна церква не може бути на території монастирів національного значення – Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра та інші. Це питання буде вирішуватись, – підсумував релігієзнавець.

Таким чином, РПЦ показала свою безпорадність. Вони протиставили себе всьому православному світу. Вони втрачають потужні важелі впливу на українців – релігію. А отже, найближчим часом будуть намагатись дестабілізувати ситуацію.

Фото: офіційні сторінки Facebook, getty images

Лілія Ященко