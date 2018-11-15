Міністерство фінансів США ввело санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв’язку з убивством журналіста Джамаля Хашогджі.

Всіх їх внесли у чорний список у рамках глобального акту про права людини імені Магнітського.

Про це заявили на сайті Мінфіну.

Санкції введено стосовно високопоставленого чиновника Саудівської Аравії Сауда аль-Кахтані, його підлеглого Махер Мутребі, генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда аль-Утейбі і 14 інших членів оперативної групи.

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Нагадаємо, що 2 жовтня Хашогджі вбили у посольстві Саудівської Аравії у Туреччині. Його піддали тортурам, а потім – убили, а останки винесли у килимі. У ході слідства було затримано 18 підозрюваних. Для п’ятьох з них вимагають смертної кари.