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США вводять санкції проти 17 осіб через вбивство Хашогджі

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв’язку з убивством журналіста Джамаля Хашогджі.

Всіх їх внесли у чорний список у рамках глобального акту про права людини імені Магнітського.

Про це заявили на сайті Мінфіну.

Санкції введено стосовно високопоставленого чиновника Саудівської Аравії Сауда аль-Кахтані, його підлеглого Махер Мутребі, генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда аль-Утейбі  і 14 інших членів оперативної групи.

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Нагадаємо, що 2 жовтня Хашогджі вбили у посольстві Саудівської Аравії у Туреччині. Його піддали тортурам, а потім – убили, а останки винесли у килимі. У ході слідства було затримано 18 підозрюваних. Для п’ятьох з них вимагають смертної кари.

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