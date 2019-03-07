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В Греции освободили россиянина, задержанного по запросу Украины

Суд Греции освободил российского экономиста Евгения Калинина, которого задержали в Афинах по запросу Украины в конце февраля.

калинин

Суд Греции освободил российского экономиста Евгения Калинина, которого задержали в Афинах по запросу Украины в конце февраля, сообщил его адвокат Яннис Рахиотис российскому изданию.

По словам адвоката, Калинина отпустили поскольку против него не было международного ордера.

Россиянин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его.

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Калинина проводили дипломаты из российского посольства в Афинах.

Напомним, летом 2018 года власти Греции решили выслать из страны двух российских дипломатов и запретили въезд из-за попыток вмешательства во внутренние дела.

Фото: Евгений Калинин

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