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У Греції звільнили росіянина, затриманого за запитом України

Суд Греції звільнив російського економіста Євгена Калініна, якого затримали в Афінах за запитом України в кінці лютого.

греция

Суд Греції звільнив російського економіста Євгена Калініна, якого затримали в Афінах за запитом України в кінці лютого, повідомив його адвокат Янніс Рахиотис російському виданню.

За словами адвоката, Калініна відпустили оскільки проти нього не було міжнародного ордера.

Росіянин вже вилетів до Москви разом зі своєю сім’єю, яка приїхала до Греції підтримати його.

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Калініна проводили дипломати з російського посольства в Афінах.

Нагадаємо, влітку 2018 року влада Греції вирішила вислати з країни двох російських дипломатів і заборонила в’їзд через спроби втручання у внутрішні справи.

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