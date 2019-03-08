Сегодня в столице Алжира граждане страны вышли на новые антипрезидентские протесты.

В столице Алжира тысячи жителей страны вышли на акции, направленные против того, чтобы действующий президент Абдель Азиз Бутефлика баллотировался на пятый срок, передает Deutsche Welle.

Несколько десятков улиц города были заполнены людьми, которые размахивали флагами и выкрикивали лозунги Нет – пятому сроку.

Из-за начала протестов в столице перестало работать метро и ​​увеличилось количество правоохранителей на улицах.

Между митингующими и полицейскими произошли столкновения. На данный момент информации о пострадавших нет.

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Сам Бутефлика незадолго до протестов заявлял, что в ряды демонстрантов могли попасть провокаторы, которые будут пытаться устроить беспорядок.

К слову, 3 марта в Париже (Франция) около 6 тыс. человек вышли на митинг против президента Алжира Абдель Азиза Бутефлика.