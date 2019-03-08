Сьогодні у столиці Алжиру громадяни країни вийшли на нові антипрезидентські протести.

У столиці Алжиру тисячі жителів країни вийшли на акції, які направлені проти того, аби чинний президент Абделазіз Бутефліка балотувався на п’ятий термін, передає Deutsche Welle.

Кілька десятків вулиць міста були заповнені людьми, які розмахували прапорами і вигукували гасла Ні – п’ятому терміну.

Через початок протестів у столиці перестало працювати метро і збільшилася кількість правоохоронців на вулицях.

Між мітингувальниками та поліцейськими виникли сутички. Наразі інформації щодо постраждалих немає.

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Сам Бутефліка незадовго до протестів заявляв, що до лав демонстрантів могли потрапити провокатори, які намагатимуться влаштувати безлад.

До слова, 3 березня у Парижі (Франція) близько 6 тис. людей вийшли на мітинг проти президента Алжиру Абделазіза Бутефліка.