PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

$150 млрд за 5 лет аннексии: Россия продолжает расплачиваться за Крым

Россия продолжает терять деньги из-за санкций Запада, введенных в ответ на аннексию Крыма.  

$150 млрд за 5 лет аннексии: Россия продолжает расплачиваться за Крым

Экономика России за 5 лет оккупации Крыма “сдулась ” более чем на 10% или на 150 миллиардов долларов.

И это связано не только с падением цен на нефть.

Большая часть расходов, понесенных Россией, возникла из-за санкций США и ЕС, которые накапливались каждый год после аннексии.

Также страна-агрессор и россияне испытывают боль от падения иностранных инвестиций.

Недавний опрос показал, что публичная привлекательность аннексии начинает стираться.

Читайте: Евросоюз никогда не признает Крым российским – Могерини

К тому же нет предпосылок к тому, что санкции исчезнут в ближайшее время. Число российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и превысило 700.

Как сообщалось, ЕС ввел индивидуальные санкции против 8 россиян из-за агрессии в Керченском проливе.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Роковое нарушение: Германия осуждает аннексию Крыма
Евросоюз никогда не признает Крым российским – Могерини
5 лет после “референдума” в Крыму: как это было и что творится сейчас
США никогда не признают Крым российским – Волкер
Аннексия Крыма разрушила всю архитектуру международной безопасности
Зеленые человечки, выступление группы Любэ и пьяные избиратели. Как Россия аннексировала Крым
Французские политики посетили аннексированный Крым – реакция МИД Украины
Загадочные смерти, пытки и запугивания – отчет о зверствах РФ в Крыму
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка