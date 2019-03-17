Россия продолжает терять деньги из-за санкций Запада, введенных в ответ на аннексию Крыма.

Экономика России за 5 лет оккупации Крыма “сдулась ” более чем на 10% или на 150 миллиардов долларов.

И это связано не только с падением цен на нефть.

Большая часть расходов, понесенных Россией, возникла из-за санкций США и ЕС, которые накапливались каждый год после аннексии.

Также страна-агрессор и россияне испытывают боль от падения иностранных инвестиций.

Недавний опрос показал, что публичная привлекательность аннексии начинает стираться.

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К тому же нет предпосылок к тому, что санкции исчезнут в ближайшее время. Число российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и превысило 700.

Как сообщалось, ЕС ввел индивидуальные санкции против 8 россиян из-за агрессии в Керченском проливе.