До списку санкцій Австралії потрапили росіяни, причетні до перехоплення українських кораблів у Керченській протоці.
Австралія ввела нові санкції проти Росії через агресію в Керченській протоці.
У чорний список потрапили 7 громадян РФ, які причетні до перехоплення українських кораблів, у результаті чого до полону потрапили військові моряки нашої країни.
Крім цього, за словами міністра закордонних справ Австралії Марізе Пейн, її країна покарала санкціями трьох ватажків терористів ОРДЛО.
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Пейн закликала Росію негайно звільнити полонених українців та висловила тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.
Як повідомлялося, ЄС запровадив індивідуальні санкції проти 8 росіян через агресію в Керченській протоці.
Джерело: МЗС Австралії
Фото: Голос Севастополя