Администрация президента России Владимира Путина рассматривает несколько вариантов, при которых он может остаться при власти после 2024 года.

Первый сценарий, который поможет Владимиру Путину остаться при власти после 2024 года, гласит о так называемом присоединение Беларуси к России.

Однако в Минске к такой идее относятся все еще скептически, требуя равноправных условий.

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Второй вариант – это реализация казахского сценария по примеру Нурсултана Назарбаева.

Путин может передать президентский пост своему доверенному союзнику, а сам займет место главы Совета национальной безопасности, сохранив за собой ключевые полномочия.

Однако ни один из этих сценариев пока не согласован.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к нации заявил, что сложил полномочия главы государства.