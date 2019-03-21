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“Присоединение” Беларуси: как Путин планирует оставаться у власти

Администрация президента России Владимира Путина рассматривает несколько вариантов, при которых он может остаться при власти после 2024 года.

“Присоединение” Беларуси: как Путин планирует оставаться у власти

Первый сценарий, который поможет Владимиру Путину остаться при власти после 2024 года, гласит о так называемом присоединение Беларуси к России.

Однако в Минске к такой идее относятся все еще скептически, требуя равноправных условий.

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Второй вариант – это реализация казахского сценария по примеру Нурсултана Назарбаева.

Путин может передать президентский пост своему доверенному союзнику, а сам займет место главы Совета национальной безопасности, сохранив за собой ключевые полномочия.

Однако ни один из этих сценариев пока не согласован.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к нации заявил, что сложил полномочия главы государства.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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