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“Приєднання” Білорусі: як Путін планує залишатися при владі

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна розглядає кілька варіантів, при яких він може залишитися при владі після 2024 року.

“Приєднання” Білорусі: як Путін планує залишатися при владі

Перший сценарій, який допоможе Володимиру Путіну залишитися при владі після 2024 року, це так зване приєднання Білорусі до Росії.

Однак у Мінську до такої ідеї ставляться все ще скептично, вимагаючи рівноправних умов.

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Другий варіант – це реалізація казахського сценарію за прикладом Нурсултана Назарбаєва.

Путін може передати президентський пост своєму довіреному союзнику, а сам займе місце голови Ради національної безпеки, зберігши за собою ключові повноваження.

Однак жоден з цих сценаріїв поки не узгоджений.

Нагадаємо, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час звернення до нації заявив, що склав повноваження глави держави.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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