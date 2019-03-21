Адміністрація президента Росії Володимира Путіна розглядає кілька варіантів, при яких він може залишитися при владі після 2024 року.

Перший сценарій, який допоможе Володимиру Путіну залишитися при владі після 2024 року, це так зване приєднання Білорусі до Росії.

Однак у Мінську до такої ідеї ставляться все ще скептично, вимагаючи рівноправних умов.

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Другий варіант – це реалізація казахського сценарію за прикладом Нурсултана Назарбаєва.

Путін може передати президентський пост своєму довіреному союзнику, а сам займе місце голови Ради національної безпеки, зберігши за собою ключові повноваження.

Однак жоден з цих сценаріїв поки не узгоджений.

Нагадаємо, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час звернення до нації заявив, що склав повноваження глави держави.