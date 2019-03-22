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У Венесуелі затримали одного з головних помічників Гуаїдо

Спецслужба національної розвідки Венесуели затримала одного з головних помічників Хуана Гуаїдо.

Хуан Гуайдо

У Венесуелі Спецслужба національної розвідки обшукала дім одного з головних соратників тимчасового президента Хуана Гуаїдо Роберто Марреро, після чого його затримали.

Гуаїдо вважає, що силові структури заарештовують помічників, оскільки бояться напасти на нього.

У США вже закликали звільнити Морреро.

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що затримання одного з головних соратників Гуаїдо є великою помилкою.

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В Держдепартаменті США додали, що переслідування членів опозиції Венесуели не залишиться без відповіді.

До слова, президент Венесуели Ніколас Мадуро веде підготовку до розпуску чинного уряду країни.

Джерело: Радіо Свобода

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