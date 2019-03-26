Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого отказали двигатели, получат компенсацию.
900 пассажирам Viking Sky выплатят компенсацию – им вернут деньги, потраченные на путешествие. Также им предоставят возможность вновь отправится плавание, на новый круиз.
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Напомним, что в субботу, 23 марта, возле берегов Норвегии у круизного лайнера Viking Sky отказали двигатели. На борту находилось 1373 людей, их начали эвакуировать. В спасательной операции принимали участие три вертолета.
Позже лайнеру удалось запустить двигатели и успешно добраться до порта Молде. Пассажиры кричали: “Мы это сделали!” Их аплодисментами встречали люди на набережной. Всего пострадало около 20 человек.
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