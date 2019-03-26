Пасажири круїзного лайнера Viking Sky, у якого відмовили двигуни, отримають компенсацію.
900 пасажирам Viking Sky виплатять компенсацію – їм повернуть гроші, витрачені на подорож. Також їм нададуть можливість знову відправитися у плавання, на новий круїз.
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Нагадаємо, що у суботу, 23 березня, біля берегів Норвегії у круїзного лайнера Viking Sky відмовили двигуни. На борту перебувало 1373 людей, їх почали евакуювати. У рятувальній операції брали участь три вертольоти.
Пізніше лайнеру вдалося запустити двигуни і успішно дістатися до порту Мольде. Пасажири кричали: “Ми це зробили!” Їх оплесками зустрічали люди на набережній. Всього постраждало близько 20 осіб.
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