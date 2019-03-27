Сенатори пропонують посилити санкційний тиск на Росію за втручання в президентські вибори в 2016 році.

Сенатори США пропонують запровадити нові санкції проти РФ за підсумками розслідування Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента.

Після завершення розслідування спецпрокурора Мюллера сенатор Ліндсі Грем та республіканець Джон Корнін висловили необхідність посилити санкції проти країни-агресора.

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Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер завершив розслідування щодо російського втручання у вибори президента США 2016 року.

Між Москвою і виборчим штабом Дональда Трампа не було змови, але Росія намагалася вплинути на результат виборів через хакерські атаки.