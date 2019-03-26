У Нижній палаті конгресу США підтримали проект законопроекту щодо протидії впливу РФ на Європу в енергетичній сфері.

У Нижній палаті конгресу США відбулося голосування за проект законопроекту, метою якого є боротьба з впливом РФ на Європу в енергетичній сфері.

Документ був підтриманий голосами 391 конгресмена.

Автор законопроекту Адам Кінзінгер підкреслив, що “президент РФ Володимир Путін уже давно використовує енергоносії як зброю проти Європи”.

Згідно із ухваленим законопроектом, Держдеп зможе виділити для протидії Росії $580 млн у 2021 році.

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Зокрема, документ виступає проти Північного потоку-2. У США вважають, що Росія за допомогою російського газопроводу намагається втягнути Європу в енергетичну залежність.

Законопроект ще повинні ухвалити у Сенаті США, потім – підписати президент США Дональд Трамп.

До слова, Європейський парламент опублікував доповідь, у якій засудив будівництво Північного потоку-2.

Джерело: Bloomberg, Голос Америки

Фото: Nord-stream2