Госдепартамент США ввел новые правила получения американской визы. Теперь нужно предоставить информацию о своих аккаунты в социальных сетях, а также номера телефонов за последние пять лет.

Ранее данные соцсетей требовали только от заявителей, которые проходили дополнительную проверку, например, если до США они посещали регионы, где контроль имели террористические группы.

Теперь это придется делать всем, кто подает визы, кроме дипломатов и членов официальных делегаций.

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В Американском союзе защиты гражданских свобод подвергли критике новые правила, и указали, что нет никаких доказательств справедливости и эффективности мониторинга социальных сетей.

Напомним, с начала действия безвизового режима с Евросоюзом его услугами воспользовались более 2 млн украинских граждан.