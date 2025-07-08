Объекты ЮНЕСКО под угрозой из-за засухи и наводнений: среди них Тадж-Махал и Акрополь
Одна из самых известных достопримечательностей мирового наследия – Тадж-Махал в Индии – оказалась под серьезной угрозой из-за водного кризиса.
В результате нехватки воды, загрязнения и истощения подземных ресурсов страдает не только река Ямуна, омывающая мавзолей, но и сам беломраморный памятник.
Мраморный фасад желтеет, образуются трещины, растет влажность в фундаменте, а состояние сооружения постепенно ухудшается.
Каким объектам ЮНЕСКО угрожают засухи и наводнения
Проблема Тадж-Махала – не исключение. По последним данным платформы Aqueduct, 73% всех наземных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – более 850 наименований – уже подвергаются серьезным водным рискам: от засух и нехватки воды до наводнений и загрязнения. Каждый пятый памятник в этом списке сталкивается с двойной угрозой, когда воды одновременно и много, и мало.
Среди объектов, которые страдают:
- Ахварские болота на юге Ирака – колыбель шумерской цивилизации, где уже более 80% воды извлекается для нужд человека. В 2023 году болота пересохли, и десятки тысяч людей покинули свои дома.
- Водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве – в отдельные годы почти полностью пересыхает, нанося удар по экосистеме и электроснабжению региона.
- Чан-Чан в Перу – самый большой глиняный город в мире, разрушающийся из-за наводнений, связанных с Эль-Ниньо.
Заповедники на побережье Желтого моря в Китае – ключевой пункт для 50 млн перелетных птиц, который исчезает из-за подъема уровня моря.
- Венеция в Италии – исторический город, который регулярно страдает от приливов и наводнений. Повышение уровня моря и нестабильность защитной системы MOSE угрожают культурному наследию и повседневной жизни горожан.
- Исторический центр Дубровника в Хорватии – регион с высоким риском наводнений и засух, где из-за изменения климата растет нагрузка на водоснабжение и инфраструктуру.
- Акрополь в Афинах, Греция – древний архитектурный комплекс, подвергающийся эрозии из-за пыльных бурь, длительной жары и недостатка дождей. Засухи, характерные для региона, угрожают не только ландшафту, но и состоянию памятника.
- Национальный парк Ватнайокутль в Исландии – ледниковый ландшафт, теряющий воду из-за таяния льда. Изменение гидрологического баланса влияет на экосистемы и доступность источников пресной воды.
По информации World Resources Institute, особенно высокие риски засухи и наводнений несут объектам в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Северном Китае и Северной Африке. Это является следствием изменения климата, неконтролируемого строительства дамб и изъятия воды из рек.