Объекты ЮНЕСКО под угрозой из-за засухи и наводнений: среди них Тадж-Махал и Акрополь

Одна из самых известных достопримечательностей мирового наследия – Тадж-Махал в Индии – оказалась под серьезной угрозой из-за водного кризиса.

В результате нехватки воды, загрязнения и истощения подземных ресурсов страдает не только река Ямуна, омывающая мавзолей, но и сам беломраморный памятник.

Мраморный фасад желтеет, образуются трещины, растет влажность в фундаменте, а состояние сооружения постепенно ухудшается.

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Каким объектам ЮНЕСКО угрожают засухи и наводнения

Проблема Тадж-Махала – не исключение. По последним данным платформы Aqueduct, 73% всех наземных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – более 850 наименований – уже подвергаются серьезным водным рискам: от засух и нехватки воды до наводнений и загрязнения. Каждый пятый памятник в этом списке сталкивается с двойной угрозой, когда воды одновременно и много, и мало.

Среди объектов, которые страдают:

Ахварские болота на юге Ирака – колыбель шумерской цивилизации, где уже более 80% воды извлекается для нужд человека. В 2023 году болота пересохли, и десятки тысяч людей покинули свои дома.

Водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве – в отдельные годы почти полностью пересыхает, нанося удар по экосистеме и электроснабжению региона.

Чан-Чан в Перу – самый большой глиняный город в мире, разрушающийся из-за наводнений, связанных с Эль-Ниньо.

Заповедники на побережье Желтого моря в Китае – ключевой пункт для 50 млн перелетных птиц, который исчезает из-за подъема уровня моря.

Заповедники на побережье Желтого моря в Китае – ключевой пункт для 50 млн перелетных птиц, который исчезает из-за подъема уровня моря. Венеция в Италии – исторический город, который регулярно страдает от приливов и наводнений. Повышение уровня моря и нестабильность защитной системы MOSE угрожают культурному наследию и повседневной жизни горожан.

Исторический центр Дубровника в Хорватии – регион с высоким риском наводнений и засух, где из-за изменения климата растет нагрузка на водоснабжение и инфраструктуру.

Акрополь в Афинах, Греция – древний архитектурный комплекс, подвергающийся эрозии из-за пыльных бурь, длительной жары и недостатка дождей. Засухи, характерные для региона, угрожают не только ландшафту, но и состоянию памятника.

Национальный парк Ватнайокутль в Исландии – ледниковый ландшафт, теряющий воду из-за таяния льда. Изменение гидрологического баланса влияет на экосистемы и доступность источников пресной воды.

По информации World Resources Institute, особенно высокие риски засухи и наводнений несут объектам в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Северном Китае и Северной Африке. Это является следствием изменения климата, неконтролируемого строительства дамб и изъятия воды из рек.

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