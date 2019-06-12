В Москве проходят митинги в поддержку журналиста Ивана Голунова. В результате протестов правоохранители задержали уже 200 человек, в том числе Алексея Навального.

В Москве (Россия) люди вышли на акции протеста против сфабрикованных дел после преследования журналиста-расследователя Ивана Голунова.

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Правоохранители уже задержали 200 человек, в том числе Алексея Навального, журналистов Медузы, Дождя, Reuters и других.

Также задержали бывшего фигуранта Болотного дела Алексея Гаскарова.

Обновлено 14.30. МВД РФ сообщает о 200 задержанные на акции в Москве.

Обновлено 14.18. В Москве задержали одного из инициаторов марша журналиста Евгения Берга.

Обновлено 14.14. Алексею Навальному вменяют повторное нарушение при участии в митингах – до 30 суток.

Обновлено 13.52. RTVi опубликовал видео, на котором видно, как правоохранители во время задержания ударили парня головой об столб и даже не обратили на это внимание.





















Марш в поддержку Голунова: задержан Навальный и еще 200 человек (ОНЛАЙН) / 5 фотографий

Напомним, 7 июня в Москве сотрудниками уголовного розыска РФ был задержан Иван Голунов. Ему предъявили обвинения в сбыте наркотиков в крупном размере.

9 июня Никулинский районный суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

Однако, 11 июня МВД России прекратил уголовное дело против Голунова. В тот же день его освободили.