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Факты / Мир / Россия

В России воспитательница заставила ребенка есть с пола

В Карпинске родители пожаловались, что в детсаду их дочь заставили съесть еду с пола.

В России воспитательница заставила ребенка есть с пола

Отдел образования администрации Карпинская провел проверку в детском саду №4 Золотая рыбка. Там родители пожаловались на педагога, которая заставила ребенка съесть пищу с пола.

Воспитательница отправила ребенка за блюдом, а когда девочка возвращалась с пищей, то споткнулась и уронила тарелку.

– Женщина собрала еду с пола и заставила ребенка все съесть. Дочь съела котлету, а макароны не стала, потому что они были грязные, – рассказывают родители.

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По итогам проверки, воспитательнице вынесли дисциплинарное взыскание. В отделе образования объяснили, что никто девочку не заставлял есть пищу с пола.

Напомним, родители и учителя красноярских выпускников подарили им торт с надгробиями. Каждый кусочек уникален тем, что на нем есть фотография выпускника над надгробием.

Источник: Знак

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