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Факти / Світ / Росія

У Росії вихователька змусила дитину їсти з підлоги

У Карпінську батьки поскаржилися, що в дитсадку їхню дочку змусили з’їсти їжу з підлоги.

У Росії вихователька змусила дитину їсти з підлоги

Відділ освіти адміністрації Карпінська провів перевірку в дитячому садку №4 Золота рибка. Там батьки поскаржилися на педагога, котра змусила дитину з’їсти їжу з підлоги.

Вихователька відправила дитину за стравою, а коли дівчинка поверталася з їжею, то спіткнулася і впустила тарілку.

– Жінка зібрала їжу з підлоги і змусила дитину все з’їсти.  Дочка з’їла котлету, а макарони не стала, бо вони були брудні, – розповідають батьки.

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За підсумками перевірки виховательці винесли дисциплінарне стягнення. У відділі освіти пояснили, що ніхто дівчинку не примушував їсти їжу з підлоги.

Нагадаємо, батьки і вчителі красноярських випускників подарували їм торт з надгробками. Кожен шматочок унікальний тим, що на ньому є фотографія випускника над надгробком.

Джерело: Знак

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