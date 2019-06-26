В Красноярске родители и учителя сделали неординарный подарок выпускникам.

Родители и учителя красноярских выпускников подарили им торт с надгробиями. Каждый кусочек уникален тем, что на нем есть фотография выпускника над надгробием.

Торт был разделен на два цвета: голубой для мальчиков, розовый для девочек.

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Не всем выпускникам пришелся по вкусу такой странный подарок, некоторые из них не стали его есть и вышли из класса.

– Дети называют это могилами с надгробием. Это ужасно! Это школа! У детей должна быть радость в связи с получением аттестатов! А их с могилами ассоциируют! Тут у любого нормального человека волосы дыбом встанут. Этика и мораль вообще отсутствуют, – возмущается мама одного из красноярских выпускников.

К слову, в США выпускница Меган Флехерти решила шокировать общественность – она прибыла на выпускной бал в катафалке и гробу.

Источник: NGS24.ru.