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Путін прийшов на вечерю лідерів G20 зі своєю чашкою

Президент Росії Володимир Путін прийшов на вечерю на честь лідерів країн G20 зі своєю чашкою.

путін

На вечері на честь лідерів країн G20 Володимир Путін пив лише зі свого кухля-термоса.

– Це пов’язано з тим, що він постійно п’є чай з цього термоса, – пояснив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін часто бере з собою у поїздки спеціальну кружку, що зберігає тепло і п’є свій чай.

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На ролику видно, що Путін сидить поруч з президентом США Дональдом Трампом, який випиває келих вина.

До речі, Факти ICTV писали, як пройшла зустріч Путіна і Трампа у рамках G20 та про що говорили політики.

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