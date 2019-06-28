Президент Росії Володимир Путін прийшов на вечерю на честь лідерів країн G20 зі своєю чашкою.
На вечері на честь лідерів країн G20 Володимир Путін пив лише зі свого кухля-термоса.
– Це пов’язано з тим, що він постійно п’є чай з цього термоса, – пояснив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
За його словами, Путін часто бере з собою у поїздки спеціальну кружку, що зберігає тепло і п’є свій чай.
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На ролику видно, що Путін сидить поруч з президентом США Дональдом Трампом, який випиває келих вина.
До речі, Факти ICTV писали, як пройшла зустріч Путіна і Трампа у рамках G20 та про що говорили політики.
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