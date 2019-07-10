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Трясло всем телом: Меркель вновь стало плохо во время встречи

Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо во время официальной встречи.

Трясло всем телом: Меркель вновь стало плохо во время встречи

Во время официальной встречи в Берлине Ангеле Меркель вновь стало плохо.

На ролике видно, как канцлер Германии стоит возле премьер-министра Финляндии и вдруг ее по всему телу начинает пробивать дрожь.

Это происходит уже третий раз меньше чем за месяц.

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В первый раз журналисты заметили это во время встречи Меркель с Владимиром Зеленским. Тогда канцлер рассказала, что ее состояние было вызвано обезвоживанием.

Второй случай произошел на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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