Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо во время официальной встречи.
Во время официальной встречи в Берлине Ангеле Меркель вновь стало плохо.
На ролике видно, как канцлер Германии стоит возле премьер-министра Финляндии и вдруг ее по всему телу начинает пробивать дрожь.
Это происходит уже третий раз меньше чем за месяц.
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В первый раз журналисты заметили это во время встречи Меркель с Владимиром Зеленским. Тогда канцлер рассказала, что ее состояние было вызвано обезвоживанием.
Второй случай произошел на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
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