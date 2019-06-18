Журналистам удалось заснять как незадолго до встречи с президентом Владимиром Зеленским канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо.

Незадолго до встречи с президентом Владимиром Зеленским канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо.

У нее дрожали руки и ноги, но она продолжала стоять перед военным оркестром вместе с Зеленским.

Канцлер рассказала, что ее состояние было вызвано обезвоживанием, но сейчас она чувствует себя лучше.

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– С того момента я выпила около трех стаканов воды. Мне это было необходимо и сейчас я хорошо себя чувствую – объяснила Меркель.

К слову, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России будут действовать пока Украине не вернут Крым.

Источник: Steve Herman

Фото: Steve Herman

Видео: 5 канал