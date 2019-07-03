Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель дважды за короткое время становилось плохо во время официальных мероприятий – когда приезжал президент Украины Владимир Зеленский, а через несколько дней – во время речи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ухудшение состояния здоровья Ангелы Меркель можно объяснить слишком интенсивным графиком встреч и переговоров в рамках саммитов ЕС и G20.

Однако мировые спецслужбы пытаются заполучить медкарту канцлера, чтобы найти там причину ее публичных приступов.

Сама же Меркель объяснила свою дрожь 30-градусной жарой и жаждой, а второй случай в офисе канцлера объяснили психологическим эффектом – якобы она в тот момент вспомнила о первом приступе.

Такое объяснение вызвало много слухов о различных болезнях Меркель, а вместе с ними и намеки на то, что она может оставить пост по состоянию здоровья.

Однако такой ажиотаж касается российских СМИ, потому что в немецком обществе толерантно относятся к здоровью политиков.

Читайте: Ангела Меркель снова задрожала на президентской встрече

Кремлевские пропандисты в блогах и соцсетях постят видео, на котором Меркель, стоя рядом с Путиным, растерянно смотрит на часы, а потом осматривает помещение пустым взглядом и не понимает, куда ей идти. Российский президент помог ей сориентироваться и найти свое место за столом переговоров. В реальности – Путин просто показал пальцем.

То есть президента РФ пытаются выставить царем-спасителем, героем-защитником, всегда готовым прийти на помощь.

В немецких СМИ так называемых журналистов, которые разгоняют скандал вокруг приступов Меркель, сравнивают со стервятниками.

Напомним, первый рак Ангела Меркель почувствовала слабость во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.