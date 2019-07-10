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Трясло всім тілом: Меркель знову стало зле під час зустрічі

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель знову стало погано під час офіційної зустрічі.

Трясло всім тілом: Меркель знову стало зле під час зустрічі

Під час офіційної зустрічі у Берліні Ангелі Меркель знову стало погано.

На ролику видно, як канцлер Німеччини стоїть біля прем’єр-міністра Фінляндії і раптом її тіло починає тремтіти.

Це відбувається вже втретє за місяць.

Читайте: Напади Меркель: що зі здоров’ям канцлера і при чому тут РФ

Вперше журналісти це помітили під час зустрічі Меркель з Володимиром Зеленським. Тоді канцлер розповіла, що її стан був викликаний зневодненням.

Другий випадок стався на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром.

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