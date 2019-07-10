Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель знову стало погано під час офіційної зустрічі.
Під час офіційної зустрічі у Берліні Ангелі Меркель знову стало погано.
На ролику видно, як канцлер Німеччини стоїть біля прем’єр-міністра Фінляндії і раптом її тіло починає тремтіти.
Це відбувається вже втретє за місяць.
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Вперше журналісти це помітили під час зустрічі Меркель з Володимиром Зеленським. Тоді канцлер розповіла, що її стан був викликаний зневодненням.
Другий випадок стався на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром.
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