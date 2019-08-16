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Факты / Мир

Гренландия не продается! Датские политики отреагировали на планы Трампа

В Дании назвали интерес Трампа к покупке Гренландии неправдоподобной шуткой.

Гренландия не продается! Датские политики отреагировали на планы Трампа

Датские политики прокомментировали сообщение о намерении президента США Дональда Трампа купить Гренландию.

– Это, должно быть, первоапрельская шутка – но совсем не в сезон! – написал бывший премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен.

Экс-министр иностранных дел Мартин Лидегор  сказал, что это ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости гренландского народа – помимо большой потери для Дании.

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Формально он входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией.

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В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые острова. За Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой.

– О Трампе много говорит то, что он действительно верит, что можно купить целую страну и целый народ.

Гренландия – это гренландцы, а сейчас не XIX век. Не продается! – заявила депутат датского парламента Пернилла Скиппер.

Население Гренландии – около 58 тыс. человек, 90% из них гренландские эскимосы. 80% территории острова покрыто льдом.

На территории Гренландии находится американская база ВВС, которая оснащена мощными радарами и системой раннего предупреждения о подлетающих к территории США межконтинентальных баллистических ракетах.

Напомним, Дональд Трамп проводит консультации, могут ли США купить Гренландию, и уже попросил адвоката в Белом доме изучить эту идею.

Фото: Pixabay

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