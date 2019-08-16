Дональд Трамп проводит консультации, могут ли США купить Гренландию, и просил адвоката в Белом доме изучить эту идею.

Президент США Дональда Трамп намеревается выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Американские СМИ сообщают, что некоторые помощники поддержали этот шаг, заявив, что это может быть хорошим экономическим шагом. Другие восприняли идею Трампа как очередное увлечение президента.

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Гренландия – самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда.

Напомним, Трамп заявил, что ждет Зеленского в Белом доме в ближайшее время.

Источнк: The Wall Street Journal