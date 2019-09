В Южной Каролине в обязательном порядке эвакуируют людей, а с 3 сентября закроют все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

По прогнозам синоптиков, ураган может достичь берегов Южной Каролины уже в среду. В настоящее время ураган Дориан накрыл побережья Багамских островов.

We are in the eye of #Dorian #Bahamas #HurricaneDorian #HurricaneDorian2019 pic.twitter.com/UjFl4bQqvN

— Máximo Alexander (@MaximoSPQR) September 1, 2019