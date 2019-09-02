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Факты / Мир

Ураган Дориан: в Южной Каролине эвакуируют более 800 тыс. человек

В США в штате Южная Каролина из-за приближения урагана Дориан планируют эвакуировать 830 тыс. жителей прибрежных зон.

Ураган Дориан: в Южной Каролине эвакуируют более 800 тыс. человек

В Южной Каролине в обязательном порядке эвакуируют людей, а с 3 сентября закроют все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

По прогнозам синоптиков, ураган может достичь берегов Южной Каролины уже в среду. В настоящее время ураган Дориан накрыл побережья Багамских островов.

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1 сентября тропический шторм Дориан достиг наивысшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими, скорость ветра достигает 295 км/ч.

Ранее сообщалось, что ураган Дориан, из-за которого Трамп отменил визит в Варшаву, приближается к Багамским островам, и синоптики уже присвоили ему пятую – высшую категорию мощности.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Pixabay

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