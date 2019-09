У Південній Кароліні в обов’язковому порядку евакуйовують людей, а з 3 вересня закриють всі школи і державні установи вздовж узбережжя.

Режим надзвичайної ситуації оголошений в штатах Північна Кароліна і Флорида.

За прогнозами синоптиків, ураган може сягнути берегів Південної Кароліни вже до середи. Наразі ураган Доріан накрив узбережжя Багамських островів.

We are in the eye of #Dorian #Bahamas #HurricaneDorian #HurricaneDorian2019 pic.twitter.com/UjFl4bQqvN

