У США в штаті Південна Кароліна через наближення урагану Доріан планують евакуювати 830 тис. жителів прибережних зон.

У Південній Кароліні в обов’язковому порядку евакуйовують людей, а з 3 вересня закриють всі школи і державні установи вздовж узбережжя.

Режим надзвичайної ситуації оголошений в штатах Північна Кароліна і Флорида.

За прогнозами синоптиків, ураган може сягнути берегів Південної Кароліни вже до середи. Наразі ураган Доріан накрив узбережжя Багамських островів.

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1 вересня тропічний шторм досяг найвищої, п’ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона і становить серйозну небезпеку для життя людей, а його наслідки можуть бути катастрофічними, швидкість вітру сягає 295 км/год.

Раніше повідомлялося, що ураган Доріан, через який Трамп скасував візит до Варшави, наближається до Багамських островів, і синоптики вже надали йому п’яту – найвищу категорію потужності.